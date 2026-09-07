Banda News: युवक ने पेड़ पर फंदा लगा की खुदकुशी
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 07 Sep 2026 11:30 PM IST
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सरैंया (चित्रकूट)। मानिकपुर थाना क्षेत्र के सरैंया गांव में एक युवक ने रविवार रात को घर के बाहर पेड़ पर फंदा लगा कर खुदकुशी कर लिया।
सरैंया निवासी दयाशंकर ने बताया कि उसका बेटा लक्ष्मण (20) रात करीब 12 बजे तक घर की छत पर बैठ कर मोबाइल चला रहा था। सुबह घर के सामने शीशम के पेड़ पर फंदा से लटक रहा था, मौत हो चुकी थी। पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए।
पिता ने बताया कि लक्ष्मण रक्षाबंधन पर गांव आया था। उसके चार भाई कुलदीप, सुदीप, मोहित, रोहित व एक बहन किश्मत है। थाना प्रभारी अजीत कुमार पांडेय ने बताया कि परिजनों ने घटना का कारण नहीं बताया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा। (संवाद)
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सरैंया निवासी दयाशंकर ने बताया कि उसका बेटा लक्ष्मण (20) रात करीब 12 बजे तक घर की छत पर बैठ कर मोबाइल चला रहा था। सुबह घर के सामने शीशम के पेड़ पर फंदा से लटक रहा था, मौत हो चुकी थी। पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए।
पिता ने बताया कि लक्ष्मण रक्षाबंधन पर गांव आया था। उसके चार भाई कुलदीप, सुदीप, मोहित, रोहित व एक बहन किश्मत है। थाना प्रभारी अजीत कुमार पांडेय ने बताया कि परिजनों ने घटना का कारण नहीं बताया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा। (संवाद)
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