फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   The young woman committed suicide by hanging herself at home.

Banda News: घर में युवती ने फंदा लगाकर दी जान

Mon, 07 Sep 2026 11:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 07 Sep 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
The young woman committed suicide by hanging herself at home.
बांदा। घर के अंदर युवती ने फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन जब घर लौटे तब जानकारी हो सकी। परिजन कारण नहीं बता पाए।
विज्ञापन

गिरवां थाना क्षेत्र के गांव महुवा निवासी रामसहाय ने बताया कि उसकी पौत्री ममता (19) ने कमरे के अंदर पंखे से दुपट्टे से फंदा लगा लिया। घटना के समय उसके दिव्यांग पिता रमेश थे। मां शिवप्यारी और बहन अतर्रा में चल रहे सत्संग को सुनने गईं थीं। जब वह लौटीं तो घटना की जानकारी हो सकी।
रामसहाय ने बताया कि उसकी पौत्री ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया उन्हें नहीं पता। वह दो बहन दो भाइयों में सबसे छोटी थी। रामसहाय राजमिस्त्री का काम करते हैं। गिरवां थाना इंस्पेक्टर सुरेश सैनी ने बताया कि परिजन कारण नहीं बता सके हैं। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
विज्ञापन

----
नरैनी में किशोर ने लगाया फंदा, मौत
बांदा। नरैनी कोतवाली क्षेत्र के गांव नंदवारा में किशोर लवकुश (17) ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके चचेरे भाई पुष्पेंद्र ने बताया कि लवकुश ने रविवार रात को घर के भूसा रखने वाले कमरे में निवाड़ की पट्टी से छप्पर की धन्नी से फंदा लगा लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सोमवार सुबह उसके बड़े भाई पंकज ने उसे देखा। परिजन ने बताया कि गांजे की लत के कारण उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता था। नरैनी कोतवाल भाष्कर मिश्र ने भी गांजे की लत की पुष्टि की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed