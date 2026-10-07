Banda News: राजकीय आईटीआई में प्रवेश अब 11 तक

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शहर की राजकीय आईटीआई में कुल 756 सीटें हैं। यहां एक ग्रेड की 21 ट्रेड व बी ग्रेड की सात ट्रेडें संचालित की जा रही है। चौथे चरण के प्रवेश में ए ग्रेड में विभिन्न ट्रेडों में 179 सीटें और बी ग्रेड की ट्रेड में 124 सीटें रिक्त हैं। इन सीटों के लिए पांचवें चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका ऑनलाइन आवेदन 11 अक्तूबर तक किया जा सकता है।इसके लिए अभ्यर्थियों में सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लिए पंजीकरण शुल्क 300 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये व समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए सौ रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।आईटीआई प्रधानाचार्य अमित कुमार ने बताया कि उनके यहां आईटीआई में संचालित 28 ट्रेडों में 303 सीटें रिक्त हैं। इनमें ए ग्रेड की ट्रेडों में मेरिट व बी ग्रेड की ट्रेडों में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर प्रवेश दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों के लिए 11 अक्तूबर का समय दिया गया है। इसमें वह आवेदन कर सकते हैं।खाली 251 सीटों पर 11 तक करें आवेदनचित्रकूट। राजकीय आईटीआई शिवरामपुर में प्रवेश से वंचित छात्रों को एक और मौका मिला है। प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि पांचवें चरण की प्रवेश प्रक्रिया 6 अक्तूबर से शुरू हो गई है। इस चरण में पुराने पंजीकृत अभ्यर्थी अपने विकल्पों का नवीनीकरण कर सकते हैं जबकि नए अभ्यर्थी नया आवेदन कर सकेंगे।उन्होंने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 11 अक्तूबर रात 12 बजे तक है। इच्छुक अभ्यर्थी www.scvtup.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संस्थान में कुल 584 सीटों के सापेक्ष चार चरणों के बाद भी 251 सीटें विभिन्न ट्रेडों में रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि इसकी सूची वेबसाइट और संस्थान के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। (संवाद)