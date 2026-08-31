Banda News: खोए 111 मोबाइल लौटाए

अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज व सहायक पुलिस अधीक्षक मेविस टॉक ने बताया कि विभिन्न कंपनियों के एंड्रायड फोन बरामद किए गए। सभी फोन खो गए थे। इसमें साइबर क्राइम पुलिस थाना की टीम ने 80 मोबाइल फोन व समस्त थानों की साइबर की संयुक्त टीम ने 31 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।मोबाइल बरामदगी में साइबर क्राइम थाना इंस्पेक्टर सुखराम सिंह, एसआई विकास नेहर, ईशा उमराव, सतेंद्र कुमार, रविंद्र सिंह, अभिषेक गौतम, राजीव कुमार, दिनेश पटेल, राहुल कुमार, धर्मेंद्र कुमार, हिमांशु वर्मा, ललित कुमार आदि शामिल रहे। (संवाद)