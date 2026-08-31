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Banda News: आपसी विवाद में चले लाठी-डंडे, 19 पर प्राथमिकी

Mon, 31 Aug 2026 12:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 31 Aug 2026 12:14 AM IST
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Sticks and clubs used in mutual dispute; FIR against 19.
बांदा। शहर कोतवाली क्षेत्र गांव छोटी बड़ोखर में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी-डंडे चले।
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एक पक्ष के पांच लोग घायल हो गए, घायलों ने जिला अस्पताल में अपना मेडिकल कराया है। उन्होंने छह लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। दूसरे पक्ष ने 13 लोगों के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

छोटी बड़ोखर निवासी गुलबदन (50) ने बताया कि वह अपने बच्चाें के साथ पड़ोस में रह रहे भाई कल्लेराम (40) के घर गए थे। वहां उनके घर के बाहर पड़ोसी लाला उर्फ हरिशंकर व धनीराम समेत छह लोग शराब पी रहे थे। उन्होंने मना किया तो उन्होंने उसके ऊपर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
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मारपीट में गुलबदन, उसका पुत्र कुलदीप (18), बेटी ज्योति (22), भाई कल्लेराम व उसकी बेटी दीपा (23) गंभीर घायल हो गईं। गुलबदन ने कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है।
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उधर, दूसरे पक्ष के लाला उर्फ हरिशंकर ने कोतवाली में तहरीर देकर गुलबदन समेत 13 लोगों के खिलाफ लाठी-डंडों से मारपीट किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शहर कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि घायलों का मेडिकल कराया गया है। तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है।
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