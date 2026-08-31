Banda News: दिव्यांग युवक ने अटारी में फंदा लगाकर दी जान

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कालिंजर थाना क्षेत्र के गांव सढ़ा नोखा पुरवा निवासी महेश प्रसाद ने बताया कि उसके चचेरे भाई छोटेलाल (28) ने शनिवार की रात करीब नौ बजे अपने घर की अटारी में छप्पर की धन्नी से रस्सी से फंदा लगा लिया। कुछ देर बाद पत्नी फूला अटारी में गईं तो उन्होंने उसे फंदे से लटका देखा।चचेरे भाई ने बताया कि तीन साल पहले ई रिक्शा पलटने से छोटेलाल कमर के निचले हिस्से से दिव्यांग हो गया था। इधर, घटना के समय रक्षाबंधन पर्व पर सभी रिश्तेदार घर आए थे। किसी से कोई विवाद नहीं हुआ। उसके दो पुत्रियां हैं। पत्नी फूला गर्भवती भी है।वह मजदूरी करते थे। चचेरे भाई घटना का कारण नहीं बता पाए। कालिंजर थानाध्यक्ष दारा सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया खुदकुशी है। परिजन कारण नहीं बता सके हैं। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।