Banda News: बांदा पुलिस की अपील, चित्रकूट की यात्रा करने से बचें

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एएसपी शिवराज ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से बांदा-अतर्रा-चित्रकूट मार्ग और बांदा-बिसंडा मार्ग पर चित्रकूट की ओर यातायात प्रभावित है। इन मार्गों पर अनावश्यक यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। चित्रकूट से प्रयागराज की ओर जाने वाले वाहन बांदा-वेंदाघाट-फतेहपुर अथवा बांदा-चिल्ला-फतेहपुर मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। (ब्यूरो) विज्ञापन

एएसपी शिवराज ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से बांदा-अतर्रा-चित्रकूट मार्ग और बांदा-बिसंडा मार्ग पर चित्रकूट की ओर यातायात प्रभावित है। इन मार्गों पर अनावश्यक यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। चित्रकूट से प्रयागराज की ओर जाने वाले वाहन बांदा-वेंदाघाट-फतेहपुर अथवा बांदा-चिल्ला-फतेहपुर मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। (ब्यूरो)

बांदा। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने और नदी-नालों में तेज जलप्रवाह के चलते बांदा से चित्रकूट जाने वाले कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। आमजन की सुरक्षा और यातायात की सुगमता को देखते हुए पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अति आवश्यक कार्य को छोड़कर चित्रकूट की अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।