Banda News: मकान गिरने और जलभराव से गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

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नालियों की सफाई न होने का आरोपतहसीलदार के आश्वासन पर आधे घंटे बाद खोला रास्तासंवाद न्यूज एजेंसीबबेरू। बारिश से जलभराव के कारण कच्चे मकानों के गिरने और जलनिकासी न होने से नाराज जमुनिहा पुरवा के ग्रामीणों ने रविवार शाम औगासी-फतेहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। सैकड़ों महिला-पुरुष सड़क पर बैठ गए और समस्या का समाधान होने तक जाम नहीं खोलने की चेतावनी दी। सूचना पर तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंचे। तहसीलदार के जलनिकासी की व्यवस्था कराने के आश्वासन के बाद करीब आधे घंटे बाद ग्रामीणों ने जाम खोला।कस्बे के जमुनिहा पुरवा में बारिश के बाद भीषण जलभराव हो गया है। घरों में पानी घुसने से कच्चे मकानों के गिरने की घटनाएं हुई हैं। इससे नाराज ग्रामीण शाम करीब चार बजे औगासी-फतेहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंच गए और जाम लगा दिया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत बबेरू ग्रामीण में वर्षों से नालों और नालियों की सफाई नहीं कराई गई है। सफाई के नाम पर धनराशि निकालकर बंदरबांट कर ली जाती है। जलनिकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी घरों में भर गया है। इससे कच्चे मकानों के ढहने का खतरा बना हुआ है और कई मकान गिर भी चुके हैं।जाम की सूचना पर तहसीलदार मनोहर सिंह और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। तहसीलदार ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और मौके पर मौजूद कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने जल्द जलनिकासी की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और करीब आधे घंटे बाद जाम खोल दिया। रास्ता खुलने के बाद यातायात सामान्य हुआ।इस दौरान अपुलु वर्मा, रामनरेश, राममिलन, शिवप्रसाद, हरिवा, रामप्रसाद, चुन्ना, गीता, शिमलन, सुरेश, उर्मिला, ज्ञाना, रामबाबू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।कच्चा मकान गिरा, बाल-बाल बचा परिवारबदौसा। तहसील अतर्रा के गांव बदौसा निवासी नरेंद्र द्विवेदी के कच्चे मकान का एक हिस्सा शनिवार की रात ढह गया। इससे करीब तीन कमरे प्रभावित हुए। परिवार उस समय दूसरे कमरे में थे और जाग रहे थे। इस कारण वह हादसे में बाल-बाल बच गए। मकान ढहने से गृहस्थी का सामान मलबे में दबकर खराब हो गया। नरेंद्र की पत्नी ऊषा द्विवेदी ने बताया कि बरसात के कारण यह हादसा हुआ है और मकान के तीन कमरे गिर गए हैं। रात में सभी लोग दूसरे कमरे में टीवी देख रहे थे। तभी यह हादसा हुआ है। (संवाद)