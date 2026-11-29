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प्रतियोगिता में बच्चों ने मिट्टी को विभिन्न आकार देकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। उनके द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों में कला के प्रति रुचि, मेहनत और लगन साफ दिखाई दी। बच्चों ने अपनी कल्पनाओं के अनुसार एक से बढ़कर एक मूर्तियां, बर्तन और सजावटी वस्तुएं बनाईं। शिक्षकों ने बच्चों की कलात्मक प्रतिभा और मेहनत की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया।प्रतियोगिता में कक्षा चार की संध्या ने सबसे सुंदर कलाकृति बनाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, कक्षा पांच की उर्मिला द्वितीय और कक्षा तीन की सुनीता तृतीय स्थान पर रहीं। प्रधानाध्यापक प्रवीन बाला ने विजेता छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।प्रधानाध्यापक ने कहा कि नो बैग डे का उद्देश्य बच्चों को किताबी पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों की कल्पनाशक्ति, सृजनात्मक क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि मिट्टी की कला हमारी परंपरा और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों को पढ़ाई के साथ कला, खेल और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।