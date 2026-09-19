Balrampur News: सराफा व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sat, 19 Sep 2026 10:50 PM IST
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बलरामपुर। सराफा व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह शनिवार को एक होटल में आयोजित किया गया। समारोह में पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय को संगठन की ओर से सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि सदर विधायक पल्टूराम ने कहा कि सर्राफा व्यापारी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। देवीपाटन मंडल सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुमित कुमार खन्ना ने कहा कि संगठन व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियों में भी सक्रिय भागीदारी करेगा।
नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष आरिफ हुसैन, उपाध्यक्ष घनश्याम गुप्ता, महामंत्री प्रकाश सोनी, कोषाध्यक्ष आशीष ठठेरा, सह कोषाध्यक्ष नसीम खान, संगठन मंत्री मनीष कुमार सोनी और संयुक्त मंत्री कपिल देव सोनी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।
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कार्यकारिणी में संयुक्त मंत्री अश्वनी सोनी और अनिल कुमार सोनी, प्रवक्ता शादाब, अधिवक्ता बृजेश सोनी, कानूनी सलाहकार अनंत राम ठठेरा, मुख्य सलाहकार अंकुर सोनी, सलाहकार विकास सोनी और रफी राइन तथा नगर सचिव अनिल कुमार सोनी और कुबेर सोनी भी शामिल हैं।
समारोह में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरेंद्र प्रताप सिंह ‘धीरू’, नगर पंचायत पचपेड़वा अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि वर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद
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मुख्य अतिथि सदर विधायक पल्टूराम ने कहा कि सर्राफा व्यापारी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। देवीपाटन मंडल सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुमित कुमार खन्ना ने कहा कि संगठन व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियों में भी सक्रिय भागीदारी करेगा।
विज्ञापन
नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष आरिफ हुसैन, उपाध्यक्ष घनश्याम गुप्ता, महामंत्री प्रकाश सोनी, कोषाध्यक्ष आशीष ठठेरा, सह कोषाध्यक्ष नसीम खान, संगठन मंत्री मनीष कुमार सोनी और संयुक्त मंत्री कपिल देव सोनी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।
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कार्यकारिणी में संयुक्त मंत्री अश्वनी सोनी और अनिल कुमार सोनी, प्रवक्ता शादाब, अधिवक्ता बृजेश सोनी, कानूनी सलाहकार अनंत राम ठठेरा, मुख्य सलाहकार अंकुर सोनी, सलाहकार विकास सोनी और रफी राइन तथा नगर सचिव अनिल कुमार सोनी और कुबेर सोनी भी शामिल हैं।
समारोह में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरेंद्र प्रताप सिंह ‘धीरू’, नगर पंचायत पचपेड़वा अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि वर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद