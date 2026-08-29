Balrampur News: निबोरिया में चार दिन से तेंदुए की दहशत, अब तक नहीं लगा पिंजरा

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ग्रामीण सोनू सिंह, विक्रमपाल, संचित यादव, स्वामीनाथ और जगदंबा प्रसाद ने बताया कि गांव के आसपास तेंदुए की गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं। इसके चलते लोग जरूरी काम निपटाकर अंधेरा होने से पहले घर लौट रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए की दहशत से आवागमन भी प्रभावित है। उन्होंने वन विभाग पर केवल खानापूर्ति करने का आरोप लगाते हुए जल्द पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। विज्ञापन

रेंजर यूनिट तुलसीपुर प्रवीण तिवारी ने बताया कि क्षेत्र में कैमरा लगाया गया है। कैमरे में तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद पिंजरा लगवाया जाएगा। ग्रामीण सोनू सिंह, विक्रमपाल, संचित यादव, स्वामीनाथ और जगदंबा प्रसाद ने बताया कि गांव के आसपास तेंदुए की गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं। इसके चलते लोग जरूरी काम निपटाकर अंधेरा होने से पहले घर लौट रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए की दहशत से आवागमन भी प्रभावित है। उन्होंने वन विभाग पर केवल खानापूर्ति करने का आरोप लगाते हुए जल्द पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।रेंजर यूनिट तुलसीपुर प्रवीण तिवारी ने बताया कि क्षेत्र में कैमरा लगाया गया है। कैमरे में तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद पिंजरा लगवाया जाएगा।

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महराजगंज तराई। तुलसीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुदर्शनजोत के मजरे निबोरिया में चार दिन से तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। तेंदुए के डर से लोग अंधेरा होने के बाद घरों से निकलने से बच रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए अब तक पिंजरा नहीं लगाया है।