Balrampur News: गुमड़ी जंगल में पिकअप और स्कॉर्पियो की आमने-सामने भिड़ंत

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पिकअप उतरौला से गोवंश लादकर धानेपुर की ओर जा रही थी। उसमें चालक इंद्रजीत वर्मा निवासी धोंगवा और नंदलाल निवासी रानीजोत, थाना धानेपुर सवार थे। गुमड़ी जंगल में मंदिर के पास सामने से आ रही स्कॉर्पियो से पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। इसमें इंद्रजीत वर्मा और नंदलाल घायल हो गए। सूचना पर गुमड़ी के पूर्व प्रधान डीके यादव मौके पर पहुंचे और दोनों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। विज्ञापन



हादसे की सूचना पर महदेइया चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। प्रभारी निरीक्षक अविरल शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पिकअप उतरौला से गोवंश लादकर धानेपुर की ओर जा रही थी। उसमें चालक इंद्रजीत वर्मा निवासी धोंगवा और नंदलाल निवासी रानीजोत, थाना धानेपुर सवार थे। गुमड़ी जंगल में मंदिर के पास सामने से आ रही स्कॉर्पियो से पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। इसमें इंद्रजीत वर्मा और नंदलाल घायल हो गए। सूचना पर गुमड़ी के पूर्व प्रधान डीके यादव मौके पर पहुंचे और दोनों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया।हादसे की सूचना पर महदेइया चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। प्रभारी निरीक्षक अविरल शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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श्रीदत्तगंज। गुमड़ी जंगल में गुमडेश्वर महादेव मंदिर के पास गोंडा-उतरौला मुख्य मार्ग पर मंगलवार शाम पिकअप और स्कॉर्पियो की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप चालक समेत दो लोग घायल हो गए। दोनों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।