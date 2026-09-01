Balrampur News: पकड़ से दूर तेंदुआ, दहशत बरकरार

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कुछ दिन पहले पशुपालक कन्हैया पाल की बाड़े में 88 भेड़ें मृत मिली थीं, जबकि कई अन्य घायल हो गई थीं। घटना के बाद से पीड़ित को सरकारी मुआवजे का इंतजार है। हालांकि क्षेत्रीय सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने 25 हजार और वन विभाग ने 50 हजार रुपये की सहायता दी है। विज्ञापन



वनाधिकारी भोला प्रसाद ने बताया कि मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मुआवजे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कुछ दिन पहले पशुपालक कन्हैया पाल की बाड़े में 88 भेड़ें मृत मिली थीं, जबकि कई अन्य घायल हो गई थीं। घटना के बाद से पीड़ित को सरकारी मुआवजे का इंतजार है। हालांकि क्षेत्रीय सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने 25 हजार और वन विभाग ने 50 हजार रुपये की सहायता दी है।वनाधिकारी भोला प्रसाद ने बताया कि मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मुआवजे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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गैसड़ी। रामपुर रेंज के खदगौरा गांव में 88 भेड़ों की मौत के बाद तेंदुआ अब भी वन विभाग की पकड़ से दूर है। तेंदुए के दोबारा आने की आशंका से ग्रामीणों में दहशत है। एहतियातन वन विभाग ने घटनास्थल के पास पिंजरा लगाया है, लेकिन तेंदुआ अभी तक उसमें नहीं फंसा है। ग्रामीण रातभर जागकर गांव और पशुओं की निगरानी कर रहे हैं।