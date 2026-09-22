Balrampur News: मेरे सपनों का भारत में छात्राओं ने रंगों से सजाई विकसित राष्ट्र की तस्वीर

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प्रतियोगिता में किसी छात्रा ने आत्मनिर्भर भारत को विषय बनाया तो किसी ने स्वच्छ एवं हरित भारत की कल्पना को चित्रों में स्थान दिया। कई चित्रों में डिजिटल तकनीक, आधुनिक विज्ञान और देश की प्रगति को दर्शाया गया। वहीं, कुछ छात्राओं ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को भविष्य की संभावनाओं से जोड़ते हुए आकर्षक चित्र बनाए।प्रतियोगिता के बाद निर्णायक मंडल ने छात्राओं के चित्रों का विभिन्न मानकों पर मूल्यांकन किया। इसमें ज्योति ने प्रथम, सुधा ने द्वितीय और संध्या ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।विद्यालय के प्रधानाध्यापक रवि कांत चौधरी ने विजेता छात्राओं को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के सपनों का भारत ही विकसित भारत की नींव बनेगा। जब बच्चे अपने विचारों और कल्पनाओं को रंगों के माध्यम से कागज पर उतारते हैं तो उनकी रचनात्मक क्षमता के साथ देश और समाज के प्रति उनकी सोच भी सामने आती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, कल्पनाशीलता और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होती हैं।