फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Fear of the tiger persists; spotted twice during the day

Balrampur News: बाघ का खौफ बरकरार, दिन में दो बार दिखा

Tue, 22 Sep 2026 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 22 Sep 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Fear of the tiger persists; spotted twice during the day
फोटो-22-बलरामपुर के नरायनपुर चौराहे पर लोगों को जागरूक करते वनकर्मी ।-स्रोत : ​विभाग
जरवा। सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग की तुलसीपुर रेंज के ग्राम हलौरा संग्रामपुर में बाघ की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार मंगलवार को दिन में बाघ दो बार दिखाई दिया। इससे पहले सोमवार रात भी वह गांव के आसपास घूमता नजर आया। बाघ के लगातार दिखाई देने से ग्रामीणों ने खेतों और बागों की ओर जाना कम कर दिया है।
विज्ञापन

ग्रामीण मंजूर और पूर्व प्रधान अमानुल्ला ने बताया कि बाघ लगभग प्रतिदिन दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक पिंजरे में नहीं फंस सका है। इससे ग्रामीणों में भय बना हुआ है। उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर रफीक लाला के बाग के पास घास काटने गई महिलाओं ने बांस के झुरमुट में बाघ को बैठा देखा। महिलाएं घबराकर वहां से लौट आईं। शाम को बड़कऊ वर्मा और विजयी ने गांव के बाहर सड़क पार करते हुए बाघ को देखा।
विज्ञापन

ग्रामीणों के मुताबिक बाघ अब तक दर्जनों मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। रात के समय भी वह गांव के आसपास और गलियों तक घूमता दिखाई देता है। ग्रामीण मल्ली बढ़ई ने बताया कि सोमवार रात करीब 11 बजे बाघ उनके घर के पास घूमता दिखाई दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार शाम करीब छह बजे जुमाई दर्जी, रमजान और पूर्व प्रधान अमानुल्ला के घर के पीछे बकरी चरा रहे थे। घर लौटते समय गन्ने के खेत से निकले बाघ ने एक बकरी पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बाघ बकरी को छोड़कर भाग गया। घायल बकरी का इलाज कराया जा रहा है, लेकिन वह चारा नहीं खा पा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed