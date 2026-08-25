Balrampur News: बालिकाओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर, बढ़ाया आत्मविश्वास

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मार्शल आर्ट प्रशिक्षक नागेंद्र गिरी ने बालिकाओं को आत्मरक्षा की विभिन्न व्यावहारिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि किसी असुरक्षित परिस्थिति में घबराने के बजाय सतर्कता, सूझबूझ और आत्मविश्वास से काम लेना चाहिए। बालिकाओं को आसपास के वातावरण पर नजर रखने, संभावित खतरे को समय रहते पहचानने और जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता लेने के लिए भी जागरूक किया। प्रशिक्षक ने बताया कि आत्मरक्षा का उद्देश्य केवल शारीरिक तकनीक सीखना नहीं है, बल्कि बालिकाओं में साहस, आत्मविश्वास और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना भी है। बालिकाओं ने उत्साह के साथ प्रशिक्षण में हिस्सा लिया और विभिन्न तकनीकों का अभ्यास किया।इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव यशपाल वर्मा ने बालिकाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि हिंसा, उत्पीड़न या किसी असुरक्षित स्थिति का सामना होने पर चुप नहीं रहना चाहिए। अभिभावक, शिक्षक या संबंधित अधिकारियों को तत्काल जानकारी देना जरूरी है।