Balrampur News: राप्ती की कटान से 200 घरों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा

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ग्राम प्रधान मीनाक्षी ने बताया कि पिछले कई दिनों से संबंधित विभाग के अधिकारियों को लगातार कटान की जानकारी दी जा रही है, लेकिन अब तक मौके पर कटान रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी की कटान से अब तक कई किसानों की बड़ी मात्रा में कृषि भूमि कट चुकी है। इनमें मोबीन की पांच बीघा, रईस की दो बीघा, रामदयाल की 18 बीघा, अवधराम की 22 बीघा, मेलाराम की तीन बीघा, दयाराम की तीन बीघा और बराती सैनी की नौ बीघा भूमि शामिल है।ग्रामीण उमेश यादव, राजेश कुमार, अजय कुमार पांडेय, कृष्ण मोहन, राममूरत, रामनरेश, उदयभान, नीरज, त्रिभुवन, जगतराम और शारदा प्रसाद समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि राप्ती नदी का कटान लगातार गांव की ओर बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी किनारे तत्काल सुरक्षा कार्य कराने की मांग की है। इस संबंध में उपजिलाधिकारी तुलसीपुर हेमंत कुमार गुप्ता ने बताया कि लेखपाल को मौके पर भेजकर जांच कराई जा रही है।