फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Enrollment for the INSPIRE scheme has gained momentum.

Balrampur News: इंस्पायर योजना के लिए नामांकन ने पकड़ी रफ्तार

Thu, 27 Aug 2026 02:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
Enrollment for the INSPIRE scheme has gained momentum.
लखनऊ। लखनऊ मंडल में विद्यार्थियों की वैज्ञानिक नवाचारी सोच को मंच देने वाली इंस्पायर मानक योजना 2026-27 के तहत नामांकनों ने रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार की शाम तक मंडल के छह जिलों से कुल 7,879 विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है। इसमें हरदोई से 2481, लखीमपुर खीरी से 2507, लखनऊ से 2045, उन्नाव से 1193, सीतापुर से 1091 और रायबरेली से 262 नामांकन हुए हैं। की निगरानी संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) डॉ. प्रदीप कुमार की ओर से की जा रही है। योजना के तहत कक्षा छह से 12 तक के सभी बोर्डों के छात्र-छात्राएं अपने इनोवेटिव आइडिया जमा कर सकते हैं। इसके लिए हर स्कूल से पांच सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। हर चयनित विद्यार्थी को 10 हजार रुपये सहायता राशि मिलेगी। योजना के लिए नामांकन 15 जुलाई से शुरू हुए थे जो 15 सितंबर तक चलेंगे। पिछले सप्ताह तक लखनऊ से 345 नामांकन हुए थे अब यह आंकड़ा 2045 तक पहुंच चुका है। नोडल अधिकारी मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि मंडल के सभी जिलों में नोडल व सह-नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed