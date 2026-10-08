फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Data of 1.46 lakh individuals uploaded to the portal; voter list to be prepared.

Balrampur News: 1.46 लाख का डाटा पोर्टल पर फीड, बनेगी मतदाता सूची

Thu, 08 Oct 2026 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 08 Oct 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Data of 1.46 lakh individuals uploaded to the portal; voter list to be prepared.
बलरामपुर। सहकारी समितियों के आगामी निर्वाचन को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले की 192 सहकारी समितियों के 1,46,223 सदस्यों का डाटा निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर फीड किया जा रहा है। समितियों के सदस्यों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज होने के बाद इसी डाटा के आधार पर मतदाता सूची तैयार की जाएगी। चुनाव में मतदान के लिए पात्र सदस्यों की पहचान भी पोर्टल पर दर्ज सूचना के आधार पर होगी।
विज्ञापन

एआर सहकारिता अजय मौर्या ने बताया कि समितिवार सदस्यों का डाटा फीड कराया जा रहा है। सदस्यता संबंधी अभिलेखों का मिलान करते हुए जानकारी दर्ज की जा रही है, ताकि मतदाता सूची तैयार करते समय किसी पात्र सदस्य का नाम छूटने या विवरण में त्रुटि की संभावना कम हो। अनंतिम सूची जारी होने के बाद सदस्यों को अपने नाम और विवरण की जांच का अवसर मिलेगा।
विज्ञापन

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 अक्टूबर को अनंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन किया जाएगा। 27 अक्टूबर को सूची पर आपत्तियां ली जाएंगी और 28 अक्टूबर को उनका निस्तारण कर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 29 अक्टूबर को नामांकन, 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच और दो नवंबर को नाम वापसी व अंतिम प्रत्याशी सूची जारी की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर चार नवंबर को मतदान कराया जाएगा। सहकारी समितियों के निर्वाचन में मतदाता सूची महत्वपूर्ण होगी। अंतिम सूची में शामिल पात्र सदस्यों के आधार पर ही चुनाव की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed