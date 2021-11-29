Balrampur News: मार्च निकालकर सपा ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

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श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची की शुचिता लोकतंत्र के लिए जरूरी है। उन्होंने भाजपा सरकार से कथित मिलीभगत के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध जांच पूरी होने तक आवश्यक संवैधानिक कार्रवाई की मांग की। गैसड़ी विधायक राकेश यादव ने कहा कि मतदाता सूची से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे लोगों का निर्वाचन प्रक्रिया पर विश्वास बना रहे।सपा नेता कृष्ण कुमार गिहार ने भारी समर्थकों के साथ प्रदर्शन में शामिल होकर कहा कि मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े किसी भी मामले में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों का निष्पक्ष जांच के माध्यम से समाधान किया जाना चाहिए। सपा नेता भानू त्रिपाठी ने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायतों की स्वतंत्र जांच कराकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। धरना-प्रदर्शन में सपा जिलाध्यक्ष मणिक लाल कश्यप, जिला उपाध्यक्ष इकबाल जावेद, गणेश प्रसाद यादव, जिला महासचिव व पूर्व विधायक जगराम पासवान आदि मौजूद रहे।