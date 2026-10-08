Balrampur News: छात्राओं ने मेहंदी के रंगों से उकेरी कलाकृतियां

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महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. जेपी पांडेय की अध्यक्षता और डॉ. वंदना सिंह के संयोजकत्व में प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता को लेकर छात्राओं में खासा उत्साह नजर आया। प्रतिभागियों ने पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन से अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। निर्णायक मणिका मिश्रा, सीमा पांडेय व डॉ. वर्षा सिंह ने मेहंदी की डिजाइन, रचनात्मकता, साफ-सफाई और कलात्मकता के आधार पर परिणाम घोषित किया। प्रतियोगिता में बीए प्रथम सेमेस्टर की इकरा अंसारी को प्रथम, शदाफ जौहर को द्वितीय, बीएससी तृतीय सेमेस्टर की शाइस्ता खातून को तृतीय व गुलनूर को सांत्वना पुरस्कार मिला।प्राचार्य ने विजयी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहाकि इस तरह की पाठ्य सहगामी गतिविधियां विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्य नियंता प्रो. वीणा सिंह ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक निदेशक प्रो. रेखा विश्वकर्मा, पूर्व सांस्कृतिक निदेशक डॉ. अनामिका सिंह, डॉ. अर्चना शुक्ला, डॉ. शकुंतला सिंह और लेफ्टिनेंट डॉ. देवेंद्र कुमार चौहान मौजूद रहे।