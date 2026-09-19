Balrampur News: स्काउटिंग गतिविधियों से बच्चों ने सीखा अनुशासन और नेतृत्व क्षमता

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जिला स्काउट मास्टर महमूदुल हक के नेतृत्व में विद्यार्थियों को स्काउटिंग के महत्व, इतिहास और उद्देश्यों की जानकारी दी गई। इसके बाद टोली निर्माण, हॉर्स शू स्टैंडिंग और ताली अभ्यास सहित विभिन्न गतिविधियां कराई गईं। जिला स्काउट मास्टर ने स्काउटिंग से संबंधित अभिलेखों की तैयारी और उनके रखरखाव के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी दी।विद्यालय की प्रधानाध्यापक सरिता श्रीवास्तव और गाइड यूनिट लीडर शीरी खानम ने टोली निर्माण की प्रक्रिया बताते हुए बच्चों को आगामी शनिवार को होने वाली टोली निर्माण गतिविधि के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करके आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अनुशासन और उत्साह के साथ करने का आह्वान किया।कार्यक्रम में शिक्षक अर्चना शुक्ला, ज्योति सिंह, रूबी सोनी और अजीत कुमार समेत विद्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद रहे।