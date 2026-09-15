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Balrampur News: झाड़ियों में मिला लापता युवक का शव, पास में मिली बाइक

Tue, 15 Sep 2026 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 15 Sep 2026 11:20 PM IST
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Body of missing youth found in bushes; bike discovered nearby
फोटो-28-ज्ञान प्रकाश यादव।-फाइल फोटो
हरैया सतघरवा। महमूदनगर-तुलसीपुर मार्ग पर बेलवा गांव और बहदिनवा नाला के पास मंगलवार दोपहर घनी झाड़ियों में एक सप्ताह से लापता किसान का शव मिला। शव की पहचान मोतीपुर कला, पिपरहवा चौराहा निवासी ज्ञान प्रकाश यादव (35) के रूप में हुई। शव के पास उसकी बाइक भी बरामद हुई। शव की हालत खराब थी और आसपास तेज दुर्गंध आ रही थी।
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मृतक के छोटे भाई सूरज ने बताया कि ज्ञान प्रकाश पिछले दो वर्षों से अपने ससुराल अहिरनपुरवा में रह रहे थे। सात सितंबर की शाम करीब 4:30 बजे वह बाइक से भड़सहिया चौराहा जाने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद वापस नहीं लौटे। काफी तलाश के बाद नौ सितंबर को हर्रैया थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी।
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मंगलवार को झाड़ियों में शव मिलने की सूचना पर परिजन और रिश्तेदार थाने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस पर युवक की तलाश में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बड़े भाई राम निवास यादव की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

मृतक अपने पीछे पत्नी सीता देवी और बच्चों लेखपाल (12), सीमा (10), सुशील (8), रेखा (6) और कल्लू (3) को छोड़ गए हैं। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

फोटो-28-ज्ञान प्रकाश यादव।-फाइल फोटो

फोटो-28-ज्ञान प्रकाश यादव।-फाइल फोटो

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