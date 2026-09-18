Balrampur News: चार स्कूलों के निरीक्षण में मिलीं अनियमितताएं, बीएसए ने मांगा स्पष्टीकरण

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प्राथमिक विद्यालय बिनोहनी सुबह 8:15 बजे बंद मिला। छत पर घास उगी होने और परिसर की अव्यवस्था पर बीएसए ने नाराजगी जताई। सभी कर्मचारियों का वेतन व मानदेय अग्रिम आदेश तक रोकते हुए तीन दिन में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया।कंपोजिट विद्यालय फुलवरिया में 301 नामांकित बच्चों के सापेक्ष 97 उपस्थित मिले। एमडीएम पंजिका में दर्ज संख्या और वास्तविक उपस्थिति में अंतर पाया गया। 97 बच्चों के लिए 15 लीटर दूध निर्धारित था, लेकिन मौके पर पांच लीटर ही मिला। इस पर बीएसए ने नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण मांगा।प्राथमिक विद्यालय देवपुरा सुबह 9:30 बजे बंद मिला। यहां भी सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन व मानदेय रोककर तीन दिन में जवाब मांगा गया। प्राथमिक विद्यालय बरदौलिया में 101 बच्चों के सापेक्ष 30 उपस्थित मिले। एजुकेटर प्रतिमा बिना सूचना अनुपस्थित थीं। 30 बच्चों के लिए 4.5 लीटर दूध के स्थान पर तीन लीटर ही मिला। बीएसए ने उनका निरीक्षण दिवस का मानदेय रोकने और छात्र उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए।