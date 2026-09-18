फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Waiting for the tiger... cage empty for four days

Balrampur News: बाघ का इंतजार... चार दिन से पिंजरा खाली

Fri, 18 Sep 2026 10:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 18 Sep 2026 10:50 PM IST
विज्ञापन
Waiting for the tiger... cage empty for four days
फोटो-10- जरवा के हलौरा में बाघ को पकड़ने के लिए लगाया जा रहा पिंजरा। संवाद
जरवा। सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग की तुलसीपुर रेंज में बाघ की तलाश चौथे दिन भी जारी रही। हलौरा संग्रामपुर में लगाए गए पिंजरे में बाघ नहीं फंसा। वन विभाग के अनुसार बाघ एक बार पिंजरे तक पहुंचा, लेकिन शटर गिरने की आवाज सुनकर भाग गया। अब पिंजरे में दोबारा बकरी बांधकर निगरानी बढ़ा दी गई है। आसपास मिट्टी और बालू की ट्रैकिंग पट्टी बनाई गई है, ताकि बाघ के पगचिह्नों से उसकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके।
विज्ञापन



रेंजर अमरजीत प्रसाद ने बताया कि दुधवा नेशनल पार्क से दो ट्रैकिंग कैमरों की चिप मिली है। इन्हें संभावित स्थानों पर लगाया जाएगा। वन विभाग के अनुसार मंगलवार रात बकरी की आवाज सुनकर बाघ पिंजरे तक पहुंचा था। उसने बकरी पर झपट्टा मारा, तभी पिंजरे का शटर गिर गया। आवाज सुनकर बाघ पीछे हटकर भाग गया। बुधवार रात बकरी बांधे जाने के बावजूद बाघ नहीं आया। बृहस्पतिवार को फिर बकरी बांधकर निगरानी की गई। वनकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं। ट्रैपिंग कैमरों और ट्रैकिंग पट्टी पर मिले पगचिह्नों के आधार पर बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। दुधवा नेशनल पार्क के बाघ विशेषज्ञों और वन विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर आगे की रणनीति तय की।
विज्ञापन




120 गांवों के लिए बनी अलग कार्ययोजना

बाघ और अन्य वन्यजीवों की आवाजाही को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोहेलवा जंगल से सटे 120 संवेदनशील गांवों को चिह्नित किया है। मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए इन गांवों में विद्यालयों, ग्राम चौपालों, ई-रिक्शा पर लाउडस्पीकर और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पूर्व में हुई घटनाओं का जियो-टैग्ड डेटाबेस तैयार कर हॉटस्पॉट भी चिह्नित किए जाएंगे। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने वन विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed