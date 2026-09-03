Ballia News: मऊ से लौटते समय ट्रेन से गिरकर युवक की मौत

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वाराणसी-भटनी रेलमार्ग पर मंगलवार देर शाम एक युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। उसकी पहचान बुधवार शाम पचमा गांव निवासी सुरेंद्र मुसहर (35) के रूप में हुई। सुरेंद्र अपनी पत्नी के बच्चे को देखने मऊ गया था। वह मंगलवार देर शाम वाराणसी-भटनी डाउन पैसेंजर ट्रेन से घर लौट रहा था। इसी दौरान उधरन ढाले के पास वह ट्रेन से गिर गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। थानाध्यक्ष रंजीत विश्वकर्मा ने बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। संवाद