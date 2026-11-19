Ballia News: गैंगस्टर एक्ट में आरोपी की 6.50 लाख की पिकअप जब्त
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:09 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:09 AM IST
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बलिया। गोवंश तस्करी के जरिए अर्जित धन से खरीदी गई पिकअप पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई की है। नरही थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के प्राथमिकी से संबंधित आरोपी उमाशंकर यादव की करीब 6.50 लाख रुपये की पिकअप डीएम के आदेश पर जब्त की गई है।
एसपी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार थाना नरही में यूपी गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत कृष्णानंद यादव मोछू किशन यादव, उमाशंकर यादव और अमरजीत यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना थानाध्यक्ष चितबड़ागांव कर रहे थे।
विवेचना के दौरान 19 अगस्त को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी उमाशंकर यादव ने गोवंशीय पशुओं की तस्करी से अर्जित धनराशि से पिकअप वाहन खरीदा था। वाहन की अनुमानित कीमत 6.50 लाख रुपये आंकी गई। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने वाहन जब्त करने का आदेश दिया। इसके अनुपालन में पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया।
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एसपी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार थाना नरही में यूपी गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत कृष्णानंद यादव मोछू किशन यादव, उमाशंकर यादव और अमरजीत यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना थानाध्यक्ष चितबड़ागांव कर रहे थे।
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विवेचना के दौरान 19 अगस्त को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी उमाशंकर यादव ने गोवंशीय पशुओं की तस्करी से अर्जित धनराशि से पिकअप वाहन खरीदा था। वाहन की अनुमानित कीमत 6.50 लाख रुपये आंकी गई। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने वाहन जब्त करने का आदेश दिया। इसके अनुपालन में पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया।
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