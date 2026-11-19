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एसपी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार थाना नरही में यूपी गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत कृष्णानंद यादव मोछू किशन यादव, उमाशंकर यादव और अमरजीत यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना थानाध्यक्ष चितबड़ागांव कर रहे थे।विवेचना के दौरान 19 अगस्त को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी उमाशंकर यादव ने गोवंशीय पशुओं की तस्करी से अर्जित धनराशि से पिकअप वाहन खरीदा था। वाहन की अनुमानित कीमत 6.50 लाख रुपये आंकी गई। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने वाहन जब्त करने का आदेश दिया। इसके अनुपालन में पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया।