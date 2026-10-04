Ballia News: सार्वजनिक स्थानों पर रोक से शहर की सड़कों पर फैला 50 टन कूड़ा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

प्राइवेट स्थल पर शनिवार को डंपिंग पर रोक लगने के बाद से परेशानी और बढ़ गई। शहर की सड़कों और गलियों में करीब 50 टन कूड़ा फैला रहा। इसके बाद अधिकारी हरकत में आए तो देर शाम तक उठान शुरू हुआ, फिर भी हर जगह से कूड़ा उठान नहीं हो सका। नगर पालिका परिषद बलिया की तरफ से बसंतपुर में बनाए गए कूड़ा निस्तारण केंद्र का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने से जनवरी से ही वहां कूड़ा डंपिंग होना बंद है।तब से नगर पालिका की तरफ से इधर-उधर कूड़ा निस्तारण किया जा रहा है। इधर एक माह से शहर से लगभग आठ किमी दूर एक प्राइवेट स्थल पर गिराया जा रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने रोक दिया। इसके कारण शहर का कूड़े का उठान नहीं हो सका। इधर, स्वच्छता अभियान को लेकर प्रशासन की तरफ से तरह का आयोजन कराया जा रहा है लेकिन शहर के कूड़ा डंपिंग की व्यवस्था 9 माह बाद भी नहीं हो सकी। शहर के अंदर 15 प्रमुख जगहों से लगभग 50 टन कूड़ा उठाना होता है। ऐसे में केवल सात-आठ जगहों से कूड़ा का उठान हो सका है।वर्जनकूड़ा डंपिंग स्थल के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। बसंतपुर में नपा की भूमि में पानी भरे होने के कारण उसकी नापी नहीं हो सकी है। कूड़ा डंपिंग स्थल का निर्धारण बहुत जल्द किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड की बैठक में भी योजना पास की गई है। -आशाराम वर्गा, सिटी मजिस्ट्रेट व प्रभारी ईओ नगर पालिका परिषद, बलिया।