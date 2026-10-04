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Ballia News: सार्वजनिक स्थानों पर रोक से शहर की सड़कों पर फैला 50 टन कूड़ा

Sun, 04 Oct 2026 01:38 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:38 AM IST
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Ban on dumping in public places leads to 50 tonnes of garbage piling up on city streets.
नगर के जगदीशपुर चौराह के समीप डंप पड़ा कूड़ा।संवाद
बलिया। शहर से निकलने वाले कूड़ा को डंप करने के लिए डंपिंग स्थल की नगर पालिका परिषद दो साल बाद भी व्यवस्था नहीं कर सकी है। इससे नगर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है।
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प्राइवेट स्थल पर शनिवार को डंपिंग पर रोक लगने के बाद से परेशानी और बढ़ गई। शहर की सड़कों और गलियों में करीब 50 टन कूड़ा फैला रहा। इसके बाद अधिकारी हरकत में आए तो देर शाम तक उठान शुरू हुआ, फिर भी हर जगह से कूड़ा उठान नहीं हो सका। नगर पालिका परिषद बलिया की तरफ से बसंतपुर में बनाए गए कूड़ा निस्तारण केंद्र का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने से जनवरी से ही वहां कूड़ा डंपिंग होना बंद है।
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तब से नगर पालिका की तरफ से इधर-उधर कूड़ा निस्तारण किया जा रहा है। इधर एक माह से शहर से लगभग आठ किमी दूर एक प्राइवेट स्थल पर गिराया जा रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने रोक दिया। इसके कारण शहर का कूड़े का उठान नहीं हो सका। इधर, स्वच्छता अभियान को लेकर प्रशासन की तरफ से तरह का आयोजन कराया जा रहा है लेकिन शहर के कूड़ा डंपिंग की व्यवस्था 9 माह बाद भी नहीं हो सकी। शहर के अंदर 15 प्रमुख जगहों से लगभग 50 टन कूड़ा उठाना होता है। ऐसे में केवल सात-आठ जगहों से कूड़ा का उठान हो सका है।
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वर्जन--
कूड़ा डंपिंग स्थल के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। बसंतपुर में नपा की भूमि में पानी भरे होने के कारण उसकी नापी नहीं हो सकी है। कूड़ा डंपिंग स्थल का निर्धारण बहुत जल्द किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड की बैठक में भी योजना पास की गई है। -आशाराम वर्गा, सिटी मजिस्ट्रेट व प्रभारी ईओ नगर पालिका परिषद, बलिया।
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