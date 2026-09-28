Ballia News: तीन दिन बाद खुला मौसम तो 6 डिग्री बढ़ा तापमान, कामकाज में जुटे लोग

दिन भीर बादलों के बीच धूप व छांव का दौर पूरे चला, जिससे लोग अपने काम काज में जुटे रहे। गांवों में लोग आंधी व तूफान में उजड़ी झोपड़ियों को दुरूस्त करने में लगे रहे। सुबह से खिली धूप निकलते ही अधिकतम तापमान में 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बाजारों में भी चहल-पहल बढ़ी दिखी। किसानों के चेहरे पर राहत दिखी। धान की फसल के लिए धूप फायदेमंद बताई जा रही है, हालांकि खेतों में भरे पानी की निकासी अभी चुनौती बनी है।रविवार को अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 26.5 व न्यूनतम 23.5 रहा। मौसम विशेषज्ञ प्रो. सुरेश सिंह ने बताया कि 27 सितंबर को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलर्ट मौसम विभाग ने किया था लेकिन बारिश नहीं हुई। ऐसे में अब मौसम साफ होने का अनुमान है। रात को शीत भी गिरी थी, जो मौसम साफ होने का संकेत दे रहा है। फिलहाल अभी भी छिटपुट बारिश का अनुमान है।