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किराना बाजार में अरहर, उड़द, चना, मूंग और मटर दाल के दाम बढ़े हैं। छह महीने में अरहर की दाल दाम में 30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उड़द दाल 120 से बढ़कर 145, चना दाल 90 से 110 और मूंग 100 से 120 रुपये किलो हो गई है। दुकानदार कन्हैया प्रसाद व उमेश कुमार ने बताया कि दालों के दाम बढ़ने की प्रमुख वजह फसलों पर मौसम की मार है। विज्ञापन

आवक कम होने से समस्या बढ़ी है। बाजार की अनिश्चितता और थोक बाजार में खरीद महंगी हो गई है। वहीं बाहर से आने वाली दालों की लागत बढ़ने का असर भी स्थानीय बाजार पर पड़ा है। संवाद किराना बाजार में अरहर, उड़द, चना, मूंग और मटर दाल के दाम बढ़े हैं। छह महीने में अरहर की दाल दाम में 30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उड़द दाल 120 से बढ़कर 145, चना दाल 90 से 110 और मूंग 100 से 120 रुपये किलो हो गई है। दुकानदार कन्हैया प्रसाद व उमेश कुमार ने बताया कि दालों के दाम बढ़ने की प्रमुख वजह फसलों पर मौसम की मार है।आवक कम होने से समस्या बढ़ी है। बाजार की अनिश्चितता और थोक बाजार में खरीद महंगी हो गई है। वहीं बाहर से आने वाली दालों की लागत बढ़ने का असर भी स्थानीय बाजार पर पड़ा है। संवाद

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बलिया। महंगाई की मार ने पहले ही लोगों की कमर तोड़कर रही है। गरीबों को दाल-रोटी पर भी महंगाई असर डालने लगी है। दालों के दामों में इधर बीच बढ़ोतरी से लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई से किचन का जायका बिगड़ रहा है। एक माह में ही लोगों को सामान खरीदने में अधिक रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।