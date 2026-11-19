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संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद शिक्षकों ने जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग की। धरना सभा में वक्ताओं ने कहा कि एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए।शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करने के साथ ही उनके शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों को दोबारा प्रस्तुत करने की बाध्यता समाप्त की जाए। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कराने की भी मांग उठाई गई।इसके अलावा वर्ष 2020 में नियुक्त शिक्षकों के ब्रिज कोर्स में उत्तीर्ण अंकों की अनिवार्यता समाप्त करने तथा बीएड और टीईटी की योग्यता रखने वाले मृतक आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति देने की मांग की गई। इस मौके पर डॉ. अभिषेक पांडेय, नीरज सिंह, सुशील कुमार, अशोक यादव, बलवंत सिंह, अजीत पांडेय, शशिकांत ओझा और अमरीश पांडेय समेत विभिन्न ब्लॉकों के शिक्षक मौजूद रहे।