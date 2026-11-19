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जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। दोषी विशाल कुमार नागपुर गांव, थाना रसड़ा का निवासी है।अभियोजन के अनुसार, घटना 27 मार्च 2021 की शाम की है। नागपुर गांव में आपसी विवाद के दौरान विशाल कुमार ने अपने भाई अखिलेश की पत्नी रंजना के सिर और सीने पर पत्थर के लोढ़े से कई बार प्रहार किया था। हमले में रंजना गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले गए। विज्ञापन

हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी रेफर किया गया, जहां 29 मार्च को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अभियुक्त के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। दोषी विशाल कुमार नागपुर गांव, थाना रसड़ा का निवासी है।अभियोजन के अनुसार, घटना 27 मार्च 2021 की शाम की है। नागपुर गांव में आपसी विवाद के दौरान विशाल कुमार ने अपने भाई अखिलेश की पत्नी रंजना के सिर और सीने पर पत्थर के लोढ़े से कई बार प्रहार किया था। हमले में रंजना गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले गए।हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी रेफर किया गया, जहां 29 मार्च को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अभियुक्त के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

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बलिया। रसड़ा थाना क्षेत्र के नागपुर गांव में आपसी रंजिश के चलते भाभी की पत्थर के लोढ़े से प्रहार कर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब पांच साल पुराने इस मामले में अदालत ने अभियुक्त देवर विशाल कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।