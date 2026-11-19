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अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन की पुरानी बिल्डिंग की बाउंड्री से सटाकर दुकानें संचालित की जा रही हैं। नजारत की ओर से इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिह्नित भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक उन्हें हटाने की कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ताओं का कहना है कि डीएम से लगातार संपर्क करने और समस्या से अवगत कराने के बावजूद समाधान नहीं निकल सका है।अधिवक्ताओं ने सवाल उठाया कि जब पुरानी बिल्डिंग की बाउंड्री से सटाकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन हो रहा है तो अधिवक्ताओं के चेंबर निर्माण का कार्य क्यों लंबित रखा गया है। उन्होंने चिह्नित दुकानों को तत्काल हटाने, बार एसोसिएशन की बाउंड्री का निर्माण कराने और अधिवक्ताओं के चेंबर निर्माण का कार्य शुरू कराने की मांग की। एसोसिएशन ने इस संबंध में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई और सहयोग के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजी है। साथ ही डीएम और सभी पीठासीन अधिकारियों को भी प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध कराई गई है।अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि मांगों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। डीएम के आश्वासन पर दोपहर बाद अधिवक्ता धरना को अगले निर्णय तक स्थगित किया। धरना-प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष मदन वर्मा, मंत्री राजीव ओझा, पांडेय गोविंद जी, गौरीशंकर, अनंत, रविंद्र, मनोज सिंह, मुन्ना राय, उमेश राय और राजेंद्र वर्मा सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे। संवाद