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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Action by SP in Ballia Two police personnel including former station house officer SHO suspended

बलिया में एसपी की कार्रवाई: पूर्व थानाध्यक्ष सहित दो पुलिसकर्मी निलंबित, 61 हजार रुपये लेने का आरोप

Mon, 02 Nov 2026 03:30 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 02 Nov 2026 03:30 PM IST
सार

बलिया जिले में जमीन विवाद में दो बार में 61 हजार रुपये लेने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी ने पूर्व थानाध्यक्ष समेत दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया।  

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Action by SP in Ballia Two police personnel including former station house officer SHO suspended
police suspended - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बलिया जिले में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति से दो बार में 61 हजार रुपये लेने के आरोप में पूर्व थानाध्यक्ष सहित दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) और क्षेत्राधिकारी बांसडीह की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने यह कार्रवाई की है। आरोपित उपनिरीक्षक वंश बहादुर सिंह और मुख्य आरक्षी माधवानंद के खिलाफ विभागीय जांच प्रचलित है।

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क्या है पूरा मामला
उपनिरीक्षक वंश बहादुर सिंह बांसडीह रोड थाने में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात थे। इस दौरान दो पक्षों के बीच चल रहे जमीन विवाद में एक व्यक्ति से दो बार में 61 हजार रुपये लिए जाने का आरोप है। शिकायतकर्ता के पास इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य होने की बात भी सामने आई है। पूरे प्रकरण में तत्कालीन थानाध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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इससे पहले वंश बहादुर सिंह को बांसडीह रोड थाने से हटाकर जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो (डीसीआरबी) का प्रभारी बनाया गया था। उनके खिलाफ मामले की जांच चल रही थी। अब संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर उन्हें और मुख्य आरक्षी माधवानंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले में अग्रिम विभागीय जांच जारी है। एसपी डॉक्टर ई रज राजा ने बताया कि राजस्व, तस्करी व अवैध गतिविधि में खाकी की संलिप्ता बर्दाश नही किया जाएगा।

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