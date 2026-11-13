बलिया: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले शिक्षक के परिवार को मिलेंगे 50 लाख, तीन बच्चों के भविष्य को मिलेगा संबल

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सीयर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय तेलमा के शिक्षक रामप्यारे के परिवार को टीचर्स सेल्फ केयर टीम (टीएससीटी) करीब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। अगले पखवाड़े यह धनराशि उनकी पत्नी मीना देवी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। सहायता प्रक्रिया पूरी करने के लिए बृहस्पतिवार शाम संगठन की जिला टीम बेल्थरारोड बस स्टैंड के पास स्थित उनके आवास पर पहुंची और बैंक खाते समेत जरूरी दस्तावेज प्राप्त किए। रामप्यारे अपने पीछे पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों साक्षी, सौम्या और श्रेयांस को छोड़ गए हैं।

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टीचर्स सेल्फ केयर टीम शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, शिक्षाधिकारियों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम करती है। संगठन से प्रदेश के करीब चार लाख 30 हजार सदस्य जुड़े हैं। किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु होने पर अन्य सदस्य आर्थिक सहयोग देकर उसके परिवार को संबल प्रदान करते हैं। विज्ञापन



संगठन की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सदस्य 15 रुपये का योगदान करता है। प्रदेश के करीब 80 प्रतिशत सदस्यों के सहयोग से दिवंगत सदस्यों के आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पिछले माह प्रदेश के 20 परिवारों को करीब 50-50 लाख रुपये की मदद दी गई थी। इसी क्रम में आगामी सहायता सूची में शिक्षक रामप्यारे की पत्नी का नाम भी शामिल किया गया है। टीचर्स सेल्फ केयर टीम शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, शिक्षाधिकारियों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम करती है। संगठन से प्रदेश के करीब चार लाख 30 हजार सदस्य जुड़े हैं। किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु होने पर अन्य सदस्य आर्थिक सहयोग देकर उसके परिवार को संबल प्रदान करते हैं।संगठन की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सदस्य 15 रुपये का योगदान करता है। प्रदेश के करीब 80 प्रतिशत सदस्यों के सहयोग से दिवंगत सदस्यों के आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पिछले माह प्रदेश के 20 परिवारों को करीब 50-50 लाख रुपये की मदद दी गई थी। इसी क्रम में आगामी सहायता सूची में शिक्षक रामप्यारे की पत्नी का नाम भी शामिल किया गया है।

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