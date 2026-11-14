बलिया: जमीन कब्जे के विवाद में मारपीट, चहारदीवारी तोड़ने का आरोप, छह पर प्राथमिकी; कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

आरोप है कि 29 अगस्त की शाम उपेंद्र यादव, जितेंद्र यादव, पंचदेव यादव, पुन्नगन उर्फ राजाराम यादव, जगदीश उर्फ सत्यदेव यादव, अरविंद यादव, संजीत यादव और धर्मेंद्र उर्फ भिखारी यादव सहित अन्य लोग विवादित जमीन पर जबरन कब्जा करने पहुंचे। विरोध करने पर आरोपितों ने अरविंद कुमार यादव के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर पहुंचे राजकिशोर यादव, संतोष यादव और हरिविशुन यादव के साथ भी लाठी-डंडों से मारपीट की गई। बीच-बचाव के दौरान महिलाओं की ओर से ईंट-पत्थर चलाने का भी आरोप लगाया गया है। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आईं।



पीड़ित के मुताबिक, मारपीट के दौरान मकान की चहारदीवारी तोड़ दी गई, जिससे करीब 10 हजार रुपये की क्षति हुई। आरोप लगाया कि घटना की सूचना देने के बावजूद पुलिस ने उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इसके उलट दूसरे पक्ष की ओर से दर्ज मुकदमे में उनके पक्ष के लोगों को भी आरोपी बना दिया गया।



बैरिया के एसएचओ राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर छह लोगों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।