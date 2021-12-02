Bahraich News: सुजौली निवासी युवक की राजस्थान में डूबकर मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 13 Sep 2026 12:15 AM IST
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मिहींपुरवा। सुजौली क्षेत्र के बाजार टोला निवासी शेरू (35) अपनी पत्नी व बच्चों के साथ राजस्थान के सूरतगढ़ में रहकर एक दुकान में काम करते थे। शुक्रवार को किसी काम से जाते समय वह असंतुलित होकर सड़क किनारे बने गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में अधिक पानी होने से डूबकर उनकी मौत हो गई। उनके साथियों ने घटना की सूचना वहां की पुलिस को दी। पुलिस कर्मियों ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजन शेरू का शव लेने सूरतगढ़ रवाना हो गए हैं।
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