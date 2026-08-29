Bahraich News: नेपाल सीमा पर स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार

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प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब 8:55 बजे पुलिस और 42वीं वाहिनी एसएसबी की संयुक्त टीम भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। विज्ञापन



उसी दौरान सीमा स्तंभ संख्या 651/11 से करीब एक किमी पूर्व रामगांव क्षेत्र के ग्राम सुभानपुर पुरवा, टेपरहा, निवासी जावेद खां दिखा। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 155 ग्राम स्मैक, एक मोबाइल फोन व बाइक मिली। विज्ञापन विज्ञापन





मामले में थाना रुपईडीहा में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अब बरामद स्मैक के स्रोत और इसकी आपूर्ति से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब 8:55 बजे पुलिस और 42वीं वाहिनी एसएसबी की संयुक्त टीम भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी।उसी दौरान सीमा स्तंभ संख्या 651/11 से करीब एक किमी पूर्व रामगांव क्षेत्र के ग्राम सुभानपुर पुरवा, टेपरहा, निवासी जावेद खां दिखा। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 155 ग्राम स्मैक, एक मोबाइल फोन व बाइक मिली।मामले में थाना रुपईडीहा में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अब बरामद स्मैक के स्रोत और इसकी आपूर्ति से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

रुपईडीहा। भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 155 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद स्मैक की कीमत करीब एक करोड़ रुपये है। आरोपी के पास से मोबाइल फोन व बाइक भी मिली है। बरामद सामान सीज कर सुरक्षा एजेंसियां तस्करी के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई हैं।