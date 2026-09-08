Bahraich News: गांव के बाहर बेहोश मिली चार दिन से लापता बच्ची

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परिजनों के अनुसार, शुक्रवार सुबह बच्ची घर के सामने खेल रही थी। कुछ देर बाद परिजन उसे बुलाने पहुंचे तो वह गायब मिली। काफी तलाश के बाद भी पता नहीं चलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू की। गांव के तालाब में मासूम के डूबने की आशंका पर उसे पंपिंग सेट से खाली कराया गया, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला।सोमवार सुबह गांव के बाहर एक महिला को बच्ची अचेत अवस्था में चकरोड के किनारे पड़ी मिली। उसके शरीर पर ऊपर के कपड़े भी नहीं थे। इसके साथ ही उसके होंठ व शरीर पर चोट के कई निशान थे। सूचना पर सीओ डीके श्रीवास्तव और थाना प्रभारी रामकुमार राजभर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बालिका को अपने संरक्षण में लेकर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।