Bahraich News: धान के खेत में महिला पर सियार का हमला, गंभीर

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उसी दौरान सियार ने उनके चेहरे पर हमला कर दिया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के खेतों में मौजूद लोग दौड़े, लेकिन अंधेरा होने के चलते ग्रामीण सियार को घेर नहीं पाए, सियार झाड़ियां में चला गया।सूचना पाकर परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए, आनन-फानन सुनीता को लेकर सीएचसी ले गए। वहां से जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया गया।घटना की सूचना मिलने पर वन दरोगा अवधेश कुमार टीम के साथ गांव पहुंचे और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। डीएफओ सुंदरेशा ने बताया कि क्षेत्र में वन विभाग की तीन टीमों को गश्तपर लगाया गया है। ग्रामीणों को सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं।