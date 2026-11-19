विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बुधवार सुबह धुंध दिखाई दी। धूप खिली, लेकिन वातावरण में धुंध के कारण आसमान पूरी तरह साफ नहीं हुआ। दिन में बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही सामान्य रही। कई लोग छतों और खुले स्थानों पर बैठकर धूप सेंकते नजर आए।पिछले दिनों सुबह देर तक कोहरा छाए रहने से वाहन चालकों को कम दृश्यता के कारण परेशानी हो रही थी। बुधवार को घना कोहरा न होने से आवागमन में अपेक्षाकृत आसानी रही। हालांकि, शाम होते ही ठंड का असर फिर महसूस होने लगा।मौसम विशेषज्ञ डॉ. पीएल त्रिपाठी के मुताबिक, बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।