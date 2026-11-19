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गांव निवासी भिरघू (65) घर में सो रहे थे। बुधवार भोर करीब 3:30 बजे तेंदुआ घर में पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। उनकी चीख सुनकर परिवार के अन्य लोग जाग गए और शोर मचाने लगे। इस पर तेंदुआ उन्हें छोड़कर नहर की ओर भाग गया।परिजन घायल भिरघू को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने उन्हें सीएचसी मिहींपुरवा रेफर कर दिया। घटना के बाद गांव के लोग दहशत में हैं और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ ने बताया कि वन रक्षक कौशल किशोर सिंह और वाचर अमरजीत को मौके पर भेजा गया था। पगचिह्नों से तेंदुए के हमले की पुष्टि हुई है। वनकर्मी घायल को सीएचसी मिहींपुरवा ले गए। ग्रामीण राजू और प्रधान प्रतिनिधि प्रीतम निषाद ने बताया कि तेंदुआ आए दिन गांव के आसपास दिखाई दे रहा है। उन्होंने वन विभाग से गांव में पिंजरा लगवाने की मांग की है।एंबुलेंस के सामने आया तेंदुआएंबुलेंस के ईएमटी मनमोहन वर्मा और पायलट विजय कुमार ने बताया कि घायल भिरघू को अस्पताल ले जाते समय तेंदुआ अचानक एंबुलेंस के सामने भी आ गया। कुछ देर बाद वह सड़क पार कर नहर किनारे झाड़ियों में चला गया।