दौलतपुर गांव में बुधवार दोपहर पंचर की दुकान पर रखी हवा भरने वाली टंकी में तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। इसकी चपेट में आने से वहां मौजूद 14 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि किशोर का एक पैर कटकर अलग हो गया, जबकि दूसरा पैर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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