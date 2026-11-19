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शीबू ने मोतीपुर थाने में सूचना देकर आरोप लगाया कि उसके चाचा घर में उनकी मां की पिटाई कर रहे थे, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि, महिला की मौत के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। विज्ञापन



सीओ एपी सिंह ने बताया कि मोतीपुर थाना प्रभारी ब्रह्मा गोंड मामले की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। शीबू ने मोतीपुर थाने में सूचना देकर आरोप लगाया कि उसके चाचा घर में उनकी मां की पिटाई कर रहे थे, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि, महिला की मौत के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।सीओ एपी सिंह ने बताया कि मोतीपुर थाना प्रभारी ब्रह्मा गोंड मामले की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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मिहींपुरवा। मोतीपुर क्षेत्र के गुलरिहा जगतापुर गांव में मंगलवार को 45 वर्षीय ज्ञानी देवी का शव घर में मिला। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से गांव में मातम पसर गया। मृतका के बेटे शीबू ने अपने चाचा पर मां की पिटाई करने का आरोप लगाया है। वहीं, कुछ परिजनों ने महिला के विषाक्त पदार्थ खाने की आशंका जताई है।