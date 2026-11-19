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सुबह 10:00 बजे। केडीसी मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक गोविंद ने दी।



शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच मो. आरिफ ने दी।



शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच राकेश पासवान ने दी।



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2- भागवत कथा



शाम 05:00 बजे। बेड़नापुर में भागवत कथा होगी। यह जानकारी आयोजक लक्ष्मण प्रसाद मिश्र ने दी।

शाम 05:00 बजे। शिवपुर की ग्राम पंचायत ललुही-पथार भागवत कथा होगी। यह जानकारी आयोजक मोहनलाल मौर्य ने दी।

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3- श्रीराम कथा



शाम 05:00 बजे। कैसरगंज के ग्राम महुरीकला में श्रीराम कथा होगी। यह जानकारी आयोजक बजरंगी लाल मास्टर ने दी।



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1- खेलकूद