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अधिकारियों ने बताया कि आठों केंद्रों पर अब तक 107 किसानों से 7979 क्विंटल धान खरीदा गया है। डीएम ने केंद्रों पर मौजूद किसानों से बातचीत कर खरीद व्यवस्था के बारे में भी पूछा। उन्होंने केंद्र प्रभारियों को आवंटित लक्ष्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए।कहा कि तौल और खरीद के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। नमी के नाम पर धान की तौल में किसी प्रकार की कटौती न की जाए। केंद्रों पर किसानों के बैठने और पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव, एसडीएम नानपारा प्रकाश सिंह और जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी रूपेश सिंह मौजूद रहे।