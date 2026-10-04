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Bahraich News: फंदे से लटका मिला किशोरी का शव

Sun, 04 Oct 2026 01:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 04 Oct 2026 01:49 AM IST
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Teenage girl's body found hanging from a noose.
मटेरा। लीलापारा गांव निवासी नगमा (17) शुक्रवार रात अपने घर में थीं। काफी देर तक उनके न दिखाई देने पर परिजनों ने आवाज लगाई, लेकिन नगमा की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया। इस पर परिजन उनके कमरे में पहुंचे। वहां नगमा का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने इसकी सूचना मटेरा थाने में दी। पुलिस कर्मियों ने परिजनों के सहयोग से शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिता मोहर्रम अली ने बताया कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। एएसपी ग्रामीण डीपी तिवारी ने बताया कि थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने आने के बाद उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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