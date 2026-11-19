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मुकाबले में खेलो इंडिया टीम के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक प्रदर्शन किया और चार गोल दागे। वहीं, स्टेडियम टीम ने दो गोल कर मुकाबले को रोमांचक बनाने का प्रयास किया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और खेल कौशल का प्रदर्शन किया।मैच का आयोजन फुटबॉल कोच राकेश पासवान के मार्गदर्शन में हुआ। युवराज ने रेफरी की भूमिका निभाते हुए खेल के नियमों के अनुसार मुकाबले का संचालन कराया। इस दौरान प्रतीक, शिवा, दिव्यांशु, आयुष, शुभ, शौर्य, मयंक और सैफ अली सहित दोनों टीमों के खिलाड़ी मौजूद रहे।