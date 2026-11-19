Bahraich News: अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड में 250 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 19 Nov 2026 01:05 AM IST
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बहराइच। अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड के तहत बुधवार को अंग्रेजी विषय की परीक्षा संपन्न हुई। इसमें शहर के छह विद्यालयों और एक सेल्फ सेंटर पर कक्षा एक से 10 तक के 250 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।
परीक्षा गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल, ऑल सेंट पब्लिक स्कूल, बुद्धा पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज और सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित की गई। इसके अलावा, कैरियर मंत्रा कोचिंग सेंटर को सेल्फ सेंटर बनाया गया था।
गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल के प्राचार्य जॉय, ऑल सेंट पब्लिक स्कूल के प्रबंधक सुशील लाल, कैरियर मंत्रा कोचिंग सेंटर के प्रबंधक सौरभ शर्मा, बुद्धा पब्लिक स्कूल के अखिलेश सिंह, सरस्वती विद्या मंदिर के राजेंद्र मिश्रा, सेंट जेवियर्स स्कूल की प्रधानाचार्या और महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज के प्रबंधक अजीत वर्मा ने परीक्षा कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
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परीक्षा गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल, ऑल सेंट पब्लिक स्कूल, बुद्धा पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज और सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित की गई। इसके अलावा, कैरियर मंत्रा कोचिंग सेंटर को सेल्फ सेंटर बनाया गया था।
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गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल के प्राचार्य जॉय, ऑल सेंट पब्लिक स्कूल के प्रबंधक सुशील लाल, कैरियर मंत्रा कोचिंग सेंटर के प्रबंधक सौरभ शर्मा, बुद्धा पब्लिक स्कूल के अखिलेश सिंह, सरस्वती विद्या मंदिर के राजेंद्र मिश्रा, सेंट जेवियर्स स्कूल की प्रधानाचार्या और महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज के प्रबंधक अजीत वर्मा ने परीक्षा कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
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