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परीक्षा गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल, ऑल सेंट पब्लिक स्कूल, बुद्धा पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज और सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित की गई। इसके अलावा, कैरियर मंत्रा कोचिंग सेंटर को सेल्फ सेंटर बनाया गया था।गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल के प्राचार्य जॉय, ऑल सेंट पब्लिक स्कूल के प्रबंधक सुशील लाल, कैरियर मंत्रा कोचिंग सेंटर के प्रबंधक सौरभ शर्मा, बुद्धा पब्लिक स्कूल के अखिलेश सिंह, सरस्वती विद्या मंदिर के राजेंद्र मिश्रा, सेंट जेवियर्स स्कूल की प्रधानाचार्या और महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज के प्रबंधक अजीत वर्मा ने परीक्षा कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।