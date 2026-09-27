Bahraich News: नेपालगंज रोड-गोंडा के बीच सात ट्रेनें दूसरे दिन भी निरस्त
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:52 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:52 PM IST
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नानपारा/रुपईडीहा। लगातार दो दिन से हो रही बारिश और खराब मौसम का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। नेपालगंज रोड-गोंडा रेलखंड पर दूसरे दिन भी कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन से चलने वाली सात ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया। इससे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान होना पड़ा। रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार नेपालगंज रोड से चलने वाली ट्रेन संख्या 75109, 15132 और 75111 अप निरस्त रहीं।
वहीं 75110, 15131, 75112 और 14214 डाउन ट्रेनें भी नहीं चलीं। नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर आरके सेठ ने बताया कि आगामी आदेश तक के लिए ट्रेनें निरस्त हैं। उधर, नानपारा के स्टेशन अधीक्षक हरिकृष्ण मिश्र ने बताया कि रेल ट्रैक को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि सोमवार से ट्रेनों का संचालन निर्बाध रूप से शुरू हो सके। ट्रैक पर गिरे पेड़ों को काटकर हटाया जा रहा है। स्टेशन पर निरस्त ट्रेनों की सूची चस्पा की गई है।
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वहीं 75110, 15131, 75112 और 14214 डाउन ट्रेनें भी नहीं चलीं। नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर आरके सेठ ने बताया कि आगामी आदेश तक के लिए ट्रेनें निरस्त हैं। उधर, नानपारा के स्टेशन अधीक्षक हरिकृष्ण मिश्र ने बताया कि रेल ट्रैक को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि सोमवार से ट्रेनों का संचालन निर्बाध रूप से शुरू हो सके। ट्रैक पर गिरे पेड़ों को काटकर हटाया जा रहा है। स्टेशन पर निरस्त ट्रेनों की सूची चस्पा की गई है।
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